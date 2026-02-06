アメリカのIT大手アマゾン・ドット・コムが発表した去年10月から12月期の決算は、AI需要が引き続きけん引し、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。5日に発表されたアマゾンの四半期決算では、売上高が前の年の同じ時期を14％上回る2133億8600万ドル、日本円でおよそ33兆5000億円。純利益は6％増の211億9200万ドル、およそ3兆3300億円で、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。AI＝人工知能の需要を取り込んだクラ