2月4日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』にて、乃木坂46の井上和が、後輩メンバーでグループ最年少の6期生・川端晃菜とのエピソードを明かした。【関連】乃木坂46井上和「いまだに慣れない」ファッション誌撮影の苦労明かす「寒い中…」放送内で、井上は、自身がパーソナリティーを務めている同ラジオについて「意外となんか、聞いてる子(後輩)多い気がしてるんですよ。どうかわかんないですけど」と切り