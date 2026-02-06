マカオ航空は、福岡〜マカオ線の運航を7月1日から再開する。月・水・金曜の週3往復で、8月31日までの期間運航となる。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は福岡発が3時間25分、マカオ発が3時間20分。2020年3月から新型コロナウイルスの影響で運休していた。当初は2024年7月に運航を再開する予定だったものの、無期限で延期していた。■ダイヤNX817福岡（14：00）〜マカオ（16：25）／月・水・金NX818マカオ（08：40）