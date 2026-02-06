老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金の長期加入者の特例についてです。Q：1963年生まれの会社員女性。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算があるというのは本当？