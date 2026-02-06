¡Ö¼êÁ°¤«¤é¥¦¥µ¥®¡¢¥¦¥µ¥®¡¢¥¦¥µ¥®¡¢¥¦¥µ¥®...¡©¡×¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥µ¥®¡¢¥¦¥µ¥®¡¢¥¦¥µ¥®¡Ä¡Ä¤È¡¢Ã¯¤Ê¤Î¡ª¡©Ê¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¿?µðÂç¤Ê¥ä¥Ä?2026Ç¯1·î18Æü¡¢Ä¹ºê¸©À¾³¤»Ô¤ÎÆ°Êª±à¡ÖÄ¹ºê¥Ð¥¤¥ª¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷ngsbiopark¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÎó¤ËÊÂ¤Ö¥¦¥µ¥®¤¿¤Á¡£Æü¸þ¤Ü¤Ã¤³Ãæ¤Ê¤Î¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡£......¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡©°ìÈÖ±ü¤Ë¤¤