高市早苗首相＝1月31日/Kin Cheung/Pool/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は5日、高市早苗首相と来月19日に米ホワイトハウスで会談すると発表した。衆院選を8日に控え、高市氏のリーダーシップを称賛し、支持する考えも表明した。トランプ氏はきたる衆院選の重要性を強調し、日本の将来にとって極めて重要だと指摘した上で高市氏を強く支持した。トランプ氏は「高市首相は力強く賢明なリーダーであり、自国を心から愛して