◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエア予選（2026年2月5日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ビッグエアは予選が行われ、23年世界王者の長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）は計172・25点の5位で、上位12人が進む7日（日本時間8日）の決勝進出を決めた。長谷川は1回目のキャブ1800で85・00点をマークしたものの、2回目のフロントサイド1800で着地を合わせられず転倒。W杯の予選は試技2本のベス