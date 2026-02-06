【ワシントン、ロンドン共同】トランプ米大統領は5日、英国がインド洋のチャゴス諸島をモーリシャスに返還する協定について「最善の合意だったと理解している」と交流サイト（SNS）に投稿した。諸島最大のディエゴガルシア島を米軍が基地として使用しており、返還を「大いなる愚行」と非難していたが、姿勢を軟化させた。英首相官邸によると、スターマー首相とトランプ氏は5日、電話会談し、同島で米軍基地を維持する重要性に