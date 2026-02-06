堺市西区の「ENEOS（エネオス）堺製油所」で昨年5月、配管からガスが漏れて作業員らが死傷した事故で、大阪府警は必要な安全対策を怠ったとして、業務上過失傷害容疑で現場責任者だった男性社員＝当時（44）＝を容疑者死亡のまま書類送検した。捜査関係者への取材で6日、分かった。事故は昨年5月17日午前に発生。製油所内のガスタービン発電所の点検中に、有毒な硫化水素が混じったガスが漏えいした。現場で作業していた60代男