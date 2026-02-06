【ワシントン共同】米食品医薬品局（FDA）は5日、石油由来の原料から合成される着色料を使っていなければ、食品に「人工着色料不使用」と表示できるよう規制を変更すると発表した。これまでは天然由来のものも含め、着色料が一切使われていない場合に限定されていた。AP通信はこの規制緩和により「消費者を誤解させる可能性がある」と指摘した。ケネディ厚生長官は「より安全な天然由来の着色料への移行を容易にする」とコメン