基本料金が安いプランに変えたのに、請求額が上がると不安になりますよね。しかし、使用量が多い家庭ほど不利になるケースはあります。 理由はシンプルで、電気料金は基本料金だけでなく、使った分にかかる電力量料金の単価や、時間帯別単価、燃料費調整額などの組み合わせで決まるからです。見た目の安さだけで選ぶと、使い方と単価の相性が合わず逆転が起きます。 電気料金は基本料金よりも電力量料金が支配