『ヘレディタリー／継承』（2018）『ミッドサマー』（2019）など現代ホラーを代表する作品を手がけるA24が、ホラー映画の金字塔『悪魔のいけにえ』の映画・テレビ化権を獲得したことが明らかとなった。米が報じている。 熾烈な入札競争の末に権利を獲得したA24は、まずテレビシリーズを製作する予定。映画版とあわせて現在は開発の初期段階にあるという。 かねてから本プロジェクトへのが報じられ