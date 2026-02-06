お母さん、ゴメン。 1997年生まれ、『嵐が丘』（2026）の公開も控えるオーストラリアのジェイコブ・エロルディは今もっとも旬な俳優の一人だ。直近作『フランケンシュタイン』（2025）では、ギレルモ・デル・トロ監督のダークで耽美なゴシック世界で怪物役を演じた。 この演技は批評家からも「傑出している」と大絶賛され、エロルディはハリウッドでの存在感を増すこととなった。しかし……、実はエロルディ、かつて