現地時間5日、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手（29）が球団との年俸調停で勝利し、今季年俸3200万ドルで合意したと米複数メディアが報じた。スクバルはデビュー5年目の2024年に18勝4敗、防御率2.39、228奪三振という圧倒的な成績でア・リーグ投手3冠を獲得。今季も13勝6敗、リーグトップの防御率2.21、195回1/3を投げて241奪三振と活躍を収め、歴代12人目となる2年連続のサイ・ヤング賞受賞を成し遂げた。昨季