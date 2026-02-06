伝説中の伝説、“キング・オブ・ポップ” マイケル・ジャクソンの生涯に映画史上初めて挑む伝記映画『Michael／マイケル』のに、字幕のついた日本版映像がリリースされた。 ﻿ 音楽の枠を超えて世界に多大な影響を与えたマイケル・ジャクソンの人生を描く初の伝記映画。ジャクソン5の一員としてその才能を見出された幼少期から、クリエイティブな野心に突き動かされ、世界最高のエンターテイナーを