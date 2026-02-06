ＮＨＫ大阪放送局は５日、現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前８時）に出演中の女優・池脇千鶴のコメントを発表した。同作の舞台は明治時代の島根・松江。ヒロイン・松野トキ（高石あかり）と英語教師・レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を軸に物語が紡がれる。池脇は同作ヒロイン・松野トキの母親・松野フミを演じている。第１８週でトキが石を投げられた時は、本当に腹立たしかったという。「