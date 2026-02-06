元K-POPアイドルで、現在はバンド活動を行っているジウォンが、『DEATH NOTE』のヒロインに変身した。ジウォンは2月4日、自身のインスタグラムに動画を投稿。【写真】AV勧められるのも納得？胸部がデカすぎるジウォンブロンドのツインテールヘアに、ブラックのコルセット風トップス、チェック柄スカート、ストライプのアームウォーマーを合わせたスタイルで、『DEATH NOTE』の弥海砂（あまねみさ）のコスプレを披露。手には“DEATH