５日夜、愛知県豊橋市で大型バイクと大型トラックの事故があり、バイクを運転していた男性が死亡しました。 【写真を見る】愛知・豊橋市の国道１号で大型バイクと大型トラックが衝突…バイクに乗っていたブラジル国籍の男性死亡 事故があったのは、豊橋市大岩町久保田の国道1号です。 警察によりますと、５日午後9時半ごろ、大型トラックが駐車場から国道へ入ろうとした際、走ってきた大型バイクと衝突しました。 この事故でバ