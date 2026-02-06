プロレスリング・ノアは５日、２・６後楽園ホール大会で「ＸＸＸＸＸＸ」と発表していた「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也＆ＢＵＳＨＩのパートナーについて「すでに発表しておりました２月６日（金）後楽園ホール大会の対戦カードのうち、第４試合「Ｌ・Ｔ・ＪｖｓＷ・Ｒ・Ｓ」のＸＸＸＸＸＸがＲＹＵＳＥＩ選手と決定いたしましたので、あらためて当日の全カードをご案内いたします」と発表した。ＲＹＵＳＥ