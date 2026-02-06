女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は6日、第90回が放送された。主演を務めた2001年度後期「ほんまもん」以来24年ぶり2回目の朝ドラ出演を果たし、主人公の母・松野フミ役を好演している女優の池脇千鶴（44）からコメントが到着した。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」な