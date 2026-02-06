女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日から第19週「ワカレル、シマス。」に入る。6日、第90回終わりの次週予告は、錦織友一（吉沢亮）のみの1シーン20秒。異例かつ異色の内容となった。インターネット上には「予告、錦織ワンカット！史上初？」「今からもう泣けそう」などの声が続出し、大反響。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー