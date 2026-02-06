報労金をだまし取ったとして、警視庁深川署は５日、江東区の無職の男（５７）を詐欺と窃盗の疑いで逮捕した。発表によると、男は昨年１０月１４日、江東区の飲食店で盗んだ５０歳代男性のスマートフォンを拾得物として交番に届け、同２０日、男性に報労金を請求して５０００円をだまし取った疑い。調べに「落とし物を拾って届けただけで、報労金は当然の権利だ」と容疑を否認している。飲食店内で男性が席を離れた隙に、机の