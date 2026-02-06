人気レースクイーンの央川かこ（31）が6日までに自身のインスタグラムを更新。オリオンビールTシャツ姿を披露した。「石垣で食べた八重山そば18歳から22歳まで沖縄に住んでたんだけど石垣島に行くのは2回目でした」と明かし、オリオンビールTシャツ姿で八重山そばを食べているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「かこちゃん、超可愛いー」「旨そうっす」「かこちゃんステキ」「美味しそうオリオンTシ