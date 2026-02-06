「広島春季キャンプ」（５日、日南）昨季まで広島２軍投手コーチを務めたデイリースポーツ評論家の横山竜士氏が、キャンプ第２クールに入った広島投手陣の今季起用法について持論を述べた。◇◇キャンプ初日に日本選手全員がブルペンに入ったという投手陣は、主力の仕上がりの良さが際立って見えた。真っすぐ中心に投球した床田からはツーシームに頼りすぎないという思いが伝わってきた。大瀬良は手術明け、森下も肩