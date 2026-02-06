きょう（6日）未明、岡山県津山市の中国自動車道下りで大型トラックが乗用車に追突する事故があり、乗用車を運転していた男性が死亡しました。 警察によりますと、きょう午前0時過ぎ、津山市坪井下の中国自動車道下りで、広島市安佐北区のトラック運転手が運転する大型トラックが、乗用車に追突しました。 この事故で、乗用車を運転していた男性が病院に搬送されましたが、およそ1時間40分後、搬送先の病院で死亡が確認されまし