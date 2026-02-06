私はチナツ。パートとして働いています。下の子が小学校に入って自分の時間が増えたことで、「少し運動をしよう」と考えて、最近ジムに通いだしました。私には仲の良いママ友が2人います。専業主婦のヤエちゃんとパート主婦のイロハちゃん。上の子が幼稚園の時からの仲ですが、お互いの気が合うので子どもたちがそれぞれ違う学校に行ったあとでも仲良くしています。さて今日は、久しぶりに3人でカフェに集まってお茶をすることにし