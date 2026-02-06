＜マイナビチャレンジマッチ 最終日（一日競技）◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部（沖縄）◇6411ヤード・パー72＞「普通に生活していると、まだあまり実感が湧かないんです。ジャンボさんはどこかで生きているんじゃないかなとか考えたり」【写真】池羽陽向が髪を下ろしました23歳の池羽陽向は、師匠との別れという深い悲しみを胸に残したまま、今年プロ1年目のシーズンを迎える。昨年12月23日、栃木県の宇都宮文星女子高在学時の2019年か