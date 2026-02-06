＜LIVゴルフ第1戦 at リヤド 2日目◇5日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇7464ヤード・パー72＞全13試合を予定するLIVゴルフの開幕戦は、第2ラウンドが終了した。【写真】松山英樹も会場でLIV離脱のケプカを歓迎今季から参戦する浅地洋佑は10位タイで迎え、3バーディ・ボギーなしの「69」とスコアを伸ばし、トータル7アンダー・10位タイと上位をキープして3日目に進んだ。ジョン・ラームがトータル9アンダー・4位タイ、ブライソン・