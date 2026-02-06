2月4日、ヤマハ株式会社が2026年6月をもってゴルフ用品事業を終了すると発表した。長年、同社の契約プロとして戦ってきた国内ツアー通算18勝の藤田寛之が、自身のSNSで想いを明かした。【ロボット試打】『インプレスDRIVESTAR TYPE/D』はドライバー芯の広さランク2位に同社は1982年からゴルフ用品事業に参入し、『インプレス』や『RMX』などの人気シリーズを展開してきた。しかし、近年の競争の激化や、為替変動、原材料費の高騰な