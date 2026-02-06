俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第18週「マツエ、スバラシ。」の各回あらすじを振り返る。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題■第86回のあらすじついに、松野家の借金が返済完了する。感慨にふけるトキ（高石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ