【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,908.72 ▼592.58（2/5）NASDAQ：22,540.59 ▼363.99（2/5） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。ソフトウェア銘柄を中心に、ハイテク株安が続いており、投資家のリスク回避姿勢が明らかとなったほか、ビットコインの下落なども相場の重荷となりました。ダウ平均は反落して取引を開始すると、序盤は下げ幅を拡大する展開となりました。