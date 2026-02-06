フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（56）が4日、自身のインスタグラムを更新。10年前である2016年の家族の写真を公開し、当時を振り返った。【写真】「みんなかわいい!!!!」10年前の写真を大量公開した中村江里子※子どもたちの写真は4枚目以降「“2026 is the new 2016”2026年は新しい2016年。一体何のこと？友人の投稿で今、トレンドになっていることを知りました」と