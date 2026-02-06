【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比19銭円安ドル高の1ドル＝157円02〜12銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1773〜83ドル、184円98銭〜185円08銭。衆院選で自民党が優勢と伝えられ、高市政権の積極財政が継続するとの見方が拡大。日本の財政への懸念から円売りドル買いが優勢となった。