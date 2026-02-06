ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、2026年2月4日(水)より新商品の販売を開始。スロット新機種「スマスロ ハナビ」導入にあわせて各種グッズが登場した。○2026年2月4日販売商品(全5アイテム)・【アクリルキーホルダー】スマスロ ハナビ-リーチ目コレクション(ランダム封入)・【リールクッション】スマスロ ハナビ・【フェイスタオル】スマスロ ハナビ・【ステッカー】スマ