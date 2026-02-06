韓国の元フィギュアスケート選手のキム・ヨナさん（35）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新し、花柄の白いワンピース姿を披露した。バッグを手にしてポーズキム・ヨナさんは、明るいブルーの小型ハンドバッグを手にしたショットを投稿している。インスタグラムに投稿された写真では、白い花柄のワンピースを着用。春らしい淡い花の色と軽い生地のワンピースで、えりには大きなリボンが結ばれている。ハイブランドのバッグ