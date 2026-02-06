ラックスマンの真空管プリメインアンプでデスクトップオーディオを愉しんでみました 平成ではSOHO、令和ではリモートワークと名こそ違うものの、自室の机で長い時間を過ごす人が珍しくなくなりました。そんな方に音楽という潤いを与えるのがデスクトップオーディオです。今回はラックスマンの真空管式プリメインアンプをお借りして、デスクトップオーディオと真空管アンプの相性の良さをお伝えし