【本日の見通し】ドル高円安基調意識も、上値追いには少し慎重か 昨日の海外市場でドル円は、一時156円50銭台まで売りが出る展開となった。水曜日の海外市場から昨日東京市場にかけてのドル高円安局面で上値を抑えた157円00銭手前の売りをこなし、ロンドン市場で157円台に乗せると、そのままドル買いが強まり157円30銭台まで上値を伸ばす展開が見られた。 21時半に米再就職支援のチャレンジャー・グレイ