(C)Fréwaka Films & Screen Market Research T/A Wildcard 2024. All rights reserved. ホラーといえば夏……と思いきや、2026年冬も大盛況である。ここ最近も「鬼胎(クィテ) 黒い修道女」「夜勤事件」「トゥギャザー」などなど、洋邦問わず気になる作品たちが映画好きのタイムラインを賑わしていることだろう。 そんな中、本記事では、2月6日より日本公開がスタートしたアイルランド発のフォ&#