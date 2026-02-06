米大リーグ・カージナルスの公式「Ｘ」（旧ツイッター）で、野球用語に関する「日本語講座」が突如行われた。講師として動画に登場したのは２００２〜０７年に所属していた田口壮氏（５６）。「２００６年にワールドシリーズチャンピオンに輝いた田口壮とともに日本語の野球用語を学びましょう」と紹介された。動画の中では「カージナルスファンのみなさまこんにちは。田口壮です」と英語で自己紹介すると、「これから野球用