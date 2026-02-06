【バルディフィエメ（イタリア）５日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子の公式練習が行われ、初五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で初飛びをした。イタリア入り後の初ジャンプとなったが、３回飛び１、２回目に９９・５メートル、３回目も９９メートルと安定した飛距離を出した。「夏とはジャンプ台のプロフィールが変わっているので