羽のような驚き食感！ おやつの定番、クッキー。普段はお菓子作りをしないという人も、一度は手作りしたことがあるのではないでしょうか。そんなクッキーのなかから、今回は、羽のような軽い食感が特徴的なフライパンクッキーをご紹介します。 口の中でとろける！ みんなのつくれぽ(つくりましたフォトレポートのこと)を見てみると…… 「不思議な食感！」「ほろほろサクサクでとろける！」「簡単なのでリピートしてます