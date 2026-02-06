アメリカのトランプ大統領は5日、高市首相と3月19日にホワイトハウスで会談すると発表しました。また週末に投票を控える衆議院選挙について「日本の将来にとって極めて重要」と強調し、高市首相を「全面的に支持する」と異例の表明をしました。トランプ大統領はSNSで、「高市首相との会談を楽しみにしている」と述べ、3月19日にホワイトハウスで会談することを明らかにしました。会談では、日本を取り巻く安全保障環境をめぐる課題