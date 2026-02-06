世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、第2弾出演アーティストがアナウンスされた。【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ今回、出演が発表されたのは、EVNNE、Heart2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony（※50音順