アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍基地があるイギリス領チャゴス諸島の主権をモーリシャスへ移す合意をめぐり、「アメリカの部隊が脅かされることがあれば、軍事力を行使する」と警告しました。トランプ大統領は5日、自身のSNSで、アメリカ軍基地があるチャゴス諸島のディエゴガルシア島について「インド洋の中央に位置する戦略的な島で、国家安全保障上、非常に重要な場所だ」と投稿しました。そのうえで、「将来的に契約が