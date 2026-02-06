スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。ついに始まったミラノ・コルティナオリンピック。4年に一度のウィンタースポーツの世界的祭典開催にあわせ、本日2月6日（金）深夜の同番組には、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして登場。オリンピアンしか知らない、冬季五輪の舞台裏を明かしていく。【映像】最新回はT