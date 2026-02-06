○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全世帯家計調査 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００日・景気動向指数（速報値） １６：００独・鉱工業生産 １６：００独・貿易収支 １６：４５仏・貿易収支 １６：４５仏・経常収支 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ニッスイ，コムシスＨＤ，大成建，エクシオＧ，マクドナルド，三越伊勢丹，東急不ＨＤ，ＩＩＪ，王子ＨＤ