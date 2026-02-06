５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０４銭前後と前日と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同３０銭程度のユーロ安・円高だった。 ドル円相場は日本時間夕に１５７円３４銭まで上伸する場面があったものの、欧州市場では日本の通貨当局による円買い介入への警戒感などからドル買い・円売りが一服。ニュӦ