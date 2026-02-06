６日の東京株式市場は日経平均株価が弱含みもみ合いとなりそうだ。海外市場が総じて軟調な値動きとなるなか外国人投資家のリスク許容度が低下しており、上値の重い地合いが予想される。ただ、前日まで直近２営業日で日経平均は続落しほぼ９００円水準を切り下げていることで、押し目買いも想定され底堅さを発揮する可能性がある。前日の欧州株市場では、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸが３日続落したほか、フランスのＣＡＣ４