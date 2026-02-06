【愛知県・海部郡発】「父は昔ながらの経営者で、ある意味保守的なんです。僕は可能性を追求するのが好き。あきらめずにやるというプロセスに価値があると思っています」と石川さん。その父から経営をバトンタッチして事業を担うことになった。しかし状況は待ったなし。営業、総務、人事部を経て専務と段階を踏んでいる時間はない。社員のみんなが心から大事にしていることは何だろう？心健やかに働ける環境とは何だろう？いまここ