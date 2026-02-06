エレコムは2月3日、1本のケーブルで2台の機器を同時に充電できるUSB Type-C（USB-C）2Wayケーブル（MPA-CCCA12シリーズ・U2C-CCCA12シリーズ）を発売した。カラーはブラックとホワイトの2色で、店頭実勢価格は1980円。●難燃性素材使用など高い安全性も確保新製品は、1本のケーブルが2本に分岐する2WayタイプのUSB Type-Cケーブル。例えば、1ポートしかないAC充電器でも、本製品1本でスマートフォンやタブレット、PCなど2台の